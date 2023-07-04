В Архызе 1-2 июля прошел фестиваль трейлраннинга Тинькофф Arkhyz Wild Trail. Результаты забегов

1-2 июля в Карачаево-Черкесии прошел фестиваль трейловых забегов Тинькофф Arkhyz Wild Trail, объединивший более 2000 участников и гостей. Фестиваль состоялся на курорте Архыз – его инфраструктура позволила вместить и развлечь не только спортсменов, но их семьи и большие компании друзей.

«Одной из наших главных задач, помимо знакомства участников с интересным регионом, стало создание новых возможностей для развития сферы внутреннего туризма и активного досуга», – рассказали представители команды Wild Trail.

В течение двух дней проходили забеги на дистанциях от 14 до 52 км для начинающих и опытных бегунов. Маршруты позволили бегунам забраться на хребет Габулу, спуститься в долину Иркис и долину реки Дукка к красивейшим Дуккинским озерам на хребте Аркасара. Кроме чистейших горных озер на дистанциях участников ждали альпийские луга и заросли рододендрона, курумник и сложнейшие перевалы и спуски.

Организаторы фестиваля провели также забеги для юных спортсменов до 14 лет, а для детей от 4 до 12 лет работал развлекательный лагерь, где родители могли оставить ребенка под присмотром опытных аниматоров, пока сами участвовали в соревнованиях.

Результаты лидеров в субботу 1 июля:

FAST 14 км, мужчины

1. Роман Бондаренко – 1:12:43

2. Владимир Заболотный – 1:12:54

3. Сергей Перелыгин – 1:17:16

FAST 14 км, женщины

1. Анастасия Пашуто – 1:39:24

2. Алина Корытова – 1:42:51

3. Юлия Горбова – 1:46:05

POWER 33 км, мужчины

1. Евгений Дога – 3:38:04

2. Антон Секисов – 3:50:45

3. Дмитрий Шилов – 3:52:43

POWER 33 км, женщины

1. Виктория Калинина – 3:40:45

2. Надежда Ермакова – 3:58:19

3. Анастасия Козина – 4:14:21

RACE 48 км, мужчины

1. Алексей Мамарин – 6:05:36

2. Иван Гаврик – 6:33:54

3. Артем Соткин – 6:52:05

RACE 48 км, женщины

1. Анна Хоружая – 7:59:33

2. Наталья Карташева – 8:00:25

3. Айгуль Ганиева – 8:34:55

Результаты лидеров в воскресенье 2 июля:

SHORT 18 км, мужчины

1. Роман Бондаренко – 1:57:58

2. Сергей Боровков – 1:58:49

3. Владимир Заболотный – 1:59:14

SHORT 18 км, женщины

1. Виктория Калинина – 2:04:00

2. Алиса Петрова – 2:09:26

3. Евгения Леонова – 2:22:35

IMPULSE 35 км, мужчины

1. Магомед Алигаджиев – 5:32:55

2. Валентин Девятьяров – 5:55:18

3. Ян Ходорович – 5:57:25

IMPULSE 35 км, женщины

1. Ольга Артемова – 7:13:13

2. Анна Ханкевич – 8:05:26

3. Наталья Лопатина – 8:34:52

ULTRA 52 км, мужчины

1. Алексей Барышников – 8:00:13

2. Алексей Пагнуев – 8:16:47

3. Яков Френклах – 8:36:26

ULTRA 52 км, женщины

1. Юлия Мошкина – 9:41:23

2. Ольга Давыдкина – 10:17:48

3. Елена Гагарина – 10:44:15

Победителями стадийной двухдневной гонки ROMANTIC 32 (14+18) стали Алексей Асмолов (3:03:17) и Олеся Козина (4:06:30), гонки LAKE 68 (33+35) – Дмитрий Брегеда (8:28:22) и Светлана Ерохина (11:44:29), SOFIA 100 (STAGE 48+52) – Илья Тищенко (14:14:33) и Надежда Тищенко (17:41:03).

Результаты всех участников можно посмотреть на results.wildtrail.ru, а фотографии доступны на photo.wildtrail.ru.