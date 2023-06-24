Результаты заплыва Swimcup Ветрено 2023
24 июня в центре водного спорта «Ветрено» в деревне Черкасово (Ярославская область) прошли заплывы на открытой воде Swimcup Ветрено.
Для участия были доступны пять дистанций:
- Лайт – 1000 метров;
- Классик – 1852 метра (1 морская миля);
- Ультра – 3 000 метров;
- Ультра – 12 000 метров;
- Ультра – 24 000 метров.
Результаты победителей:
1000 метров, мужчины
1. Андрей Ушаков – 12:11
2. Святослав Гнатюк – 12:32
3. Андрей Смирнов – 12:40
1000 метров, женщины
1. Елизавета Солдатова – 12:16
2. Нелли Петровская – 12:46
3. Злата Кузьмина – 13:12
1852 метров, мужчины
1. Михаил Кулебякин – 22:55
2. Арсений Груздев – 22:58
3. Игорь Старков – 23:14
1852 метров, женщины
1. Дарья Ласточкина – 24:43
2. Анита Зеленая – 24:44
3. Екатерина Нагельман – 24:47
3000 метров, мужчины
1. Алексей Кудряшов – 49:07
2. Альберт Увакин – 51:22
3. Алексей Осипов – 51:55
12 000 метров, мужчины
1. Богдан Чуднов – 3:18:30
2. Александр Иванов – 3:25:50
3. Андрей Незнамов – 3:58:20
12 000 метров, женщины
1. Анастасия Бринцева – 5:14:45
24 000 метров, женщины
1. Наталья Николаева – 7:05:10
2. Мария Балакирева – 8:37:30
3. Ульяна Видягина – 8:43:30
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr. Следить за обновлениями организаторов можно в их социальных сетях.
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