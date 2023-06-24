Результаты заплыва Swimcup Ветрено 2023

24 июня в центре водного спорта «Ветрено» в деревне Черкасово (Ярославская область) прошли заплывы на открытой воде Swimcup Ветрено.

Для участия были доступны пять дистанций:

Лайт – 1000 метров;

Классик – 1852 метра (1 морская миля);

Ультра – 3 000 метров;

Ультра – 12 000 метров;

Ультра – 24 000 метров.

Результаты победителей:

1000 метров, мужчины

1. Андрей Ушаков – 12:11

2. Святослав Гнатюк – 12:32

3. Андрей Смирнов – 12:40

1000 метров, женщины

1. Елизавета Солдатова – 12:16

2. Нелли Петровская – 12:46

3. Злата Кузьмина – 13:12

1852 метров, мужчины

1. Михаил Кулебякин – 22:55

2. Арсений Груздев – 22:58

3. Игорь Старков – 23:14

1852 метров, женщины

1. Дарья Ласточкина – 24:43

2. Анита Зеленая – 24:44

3. Екатерина Нагельман – 24:47

3000 метров, мужчины

1. Алексей Кудряшов – 49:07

2. Альберт Увакин – 51:22

3. Алексей Осипов – 51:55

12 000 метров, мужчины

1. Богдан Чуднов – 3:18:30

2. Александр Иванов – 3:25:50

3. Андрей Незнамов – 3:58:20

12 000 метров, женщины

1. Анастасия Бринцева – 5:14:45

24 000 метров, женщины

1. Наталья Николаева – 7:05:10

2. Мария Балакирева – 8:37:30

3. Ульяна Видягина – 8:43:30

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr. Следить за обновлениями организаторов можно в их социальных сетях.