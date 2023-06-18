Результаты велозаезда Cyclingrace: Cергиев Посад 2023

17-18 июня в Сергиевом Посаде (Московская область) состоялись соревнования по велосипедному спорту серии CyclingRace.

В субботу 17 июня прошла индивидуальная гонка на 20 км с раздельным стартом для подготовленных участников по холмистому рельефу.

В воскресенье 18 июня состоялись групповая велогонка на 103 км и велозаезд на 53 км для новичков и любителей.

Результаты победителей:

20 км, мужчины

1. Александр Щербаков – 37:29

2. Владимир Логачев – 37:49

3. Вадим Шумейко – 39:43

20 км, женщины

1. Екатерина Гудожникова – 43:03

2. Тамара Божкова – 43:54

3. Юлия Брыткова – 47:18

Велогонка, кластер А

1. Савва Новиков – 2:30:20

2. Петр Ухов – 2:30:33

3. Евгений Соколов – 2:31:02

Велогонка, кластер Б

1. Артем Волков – 2:44:00

2. Владислав Шишков – 2:44:02

3. Дмитрий Васильев – 2:44:04

Велогонка, кластер C

1. Дмитрий Кузьмин – 2:46:59

2. Олег Коробов – 2:54:31

3. Дмитрий Голяшкин – 2:54:39

Велогонка, кластер Д

1. Марина Летаева – 3:04:27

2. Ксения Малькова – 3:04:31

3. Софья Балаева – 3:08:29

Велозаезд, 53 км, мужчины

1. Владимир Михайловский– 1:30:31

2. Тимофей Никишин – 1:30:44

3. Константин Лебедев – 1:31:07

Велозаезд, 53 км, женщины

1. Юлия Потриденная – 1:41:45

2. Екатерина Романова – 1:51:50

3. Екатерина Лось – 1:52:12

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Следить за обновлениями серии можно в социальных сетях организаторов.