Результаты велозаезда Cyclingrace: Cергиев Посад 2023
17-18 июня в Сергиевом Посаде (Московская область) состоялись соревнования по велосипедному спорту серии CyclingRace.
В субботу 17 июня прошла индивидуальная гонка на 20 км с раздельным стартом для подготовленных участников по холмистому рельефу.
В воскресенье 18 июня состоялись групповая велогонка на 103 км и велозаезд на 53 км для новичков и любителей.
Результаты победителей:
20 км, мужчины
1. Александр Щербаков – 37:29
2. Владимир Логачев – 37:49
3. Вадим Шумейко – 39:43
20 км, женщины
1. Екатерина Гудожникова – 43:03
2. Тамара Божкова – 43:54
3. Юлия Брыткова – 47:18
Велогонка, кластер А
1. Савва Новиков – 2:30:20
2. Петр Ухов – 2:30:33
3. Евгений Соколов – 2:31:02
Велогонка, кластер Б
1. Артем Волков – 2:44:00
2. Владислав Шишков – 2:44:02
3. Дмитрий Васильев – 2:44:04
Велогонка, кластер C
1. Дмитрий Кузьмин – 2:46:59
2. Олег Коробов – 2:54:31
3. Дмитрий Голяшкин – 2:54:39
Велогонка, кластер Д
1. Марина Летаева – 3:04:27
2. Ксения Малькова – 3:04:31
3. Софья Балаева – 3:08:29
Велозаезд, 53 км, мужчины
1. Владимир Михайловский– 1:30:31
2. Тимофей Никишин – 1:30:44
3. Константин Лебедев – 1:31:07
Велозаезд, 53 км, женщины
1. Юлия Потриденная – 1:41:45
2. Екатерина Романова – 1:51:50
3. Екатерина Лось – 1:52:12
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Следить за обновлениями серии можно в социальных сетях организаторов.
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