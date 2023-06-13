Результаты «Татнефть Альметьевский триатлон» 2023

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10 июня в Альметьевске (город в Татарстане) прошли соревнования по триатлону от организаторов TIMERMAN «Татнефть Альметьевский триатлон».

Для участия была доступна дистанция Sprint – плавание 750 м, велоэтап 20 км, беговой этап 5 км. Пройти дистанцию можно было как в индивидуальном формате, так и в формате корпоративной лиги. Также в рамках соревнований прошли детские забеги TIMERKIDS на дистанциях 300 м, 600 м и 1 км. 

Результаты победителей:

Мужчины

1. Роман Евграфов – 1:00:34 

2. Вячеслав Васильев – 1:01:07 

3. Вячеслав Соколов – 1:03:28

Женщины

1. Мария Силантьева – 1:14:25

2. Екатерина Бикиева – 1:24:40

3. Диляра Сапукова – 1:28:50

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте TIMERMAN. Фотографии с соревнований доступны по ссылке. Следить за обновлениями организаторов можно в социальных сетях.

 

 

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