Результаты велогонки Gran Fondo Волоколамск 2023
В Волоколамске (Московская область) 28 мая состоялся первый этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo.
Для участия были доступны детские заезды GF FEST на 8 и 12 км, велозаезды на 100 км, 60 км, и 30 км и велогонка на 100 км.
Результаты победителей:
100 км (велогонка), мужчины
1. Иван Чепрасов – 1:50:29
2. Николай Слушняк – 1:50:29
3. Даниил Смутин – 1:50:29
100 км (велогонка), женщины
1. Дарья Малькова – 2:26:08
2. Мария Максимова – 2:26:08
3. Марина Летаева – 2:26:09
100 км, мужчины
1. Павел Бабин – 3:44:49
2. Максим Кирилычев – 3:59:55
3. Игорь Карбачинский – 4:08:46
100 км, женщины
1. Ангелина Бехтина – 3:59:55
2. Наталия Бадмаева – 4:13:10
3. Анастасия Люпа – 4:14:47
60 км, мужчины
1. Дмитрий Бирюков – 1:39:50
2. Андрей Бокша – 1:42:08
3. Сергей Дубин – 1:42:09
60 км, женщины
1. Анастасия Агапова – 1:52:02
2. Анна Рыжонкова – 1:54:05
3. Ксения Бочкова – 1:55:11
30 км, мужчины
1. Виталий Истомин – 55:48
2. Сергей Сивый – 56:55
3. Валерий Фесенко – 56:55
30 км, женщины
1. Ярослава Волкова – 1:04:28
2. Ольга Тюрина – 1:07:06
3. Ольга Закирова – 1:07:09
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте GranFondo. Фотографии с велозаезда появятся позже на сайте Marathon-photo.
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