Результаты велогонки Gran Fondo Волоколамск 2023

В Волоколамске (Московская область) 28 мая состоялся первый этап серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo.

Для участия были доступны детские заезды GF FEST на 8 и 12 км, велозаезды на 100 км, 60 км, и 30 км и велогонка на 100 км.

Результаты победителей:

100 км (велогонка), мужчины

1. Иван Чепрасов – 1:50:29

2. Николай Слушняк – 1:50:29

3. Даниил Смутин – 1:50:29

100 км (велогонка), женщины

1. Дарья Малькова – 2:26:08

2. Мария Максимова – 2:26:08

3. Марина Летаева – 2:26:09

100 км, мужчины

1. Павел Бабин – 3:44:49

2. Максим Кирилычев – 3:59:55

3. Игорь Карбачинский – 4:08:46

100 км, женщины

1. Ангелина Бехтина – 3:59:55

2. Наталия Бадмаева – 4:13:10

3. Анастасия Люпа – 4:14:47

60 км, мужчины

1. Дмитрий Бирюков – 1:39:50

2. Андрей Бокша – 1:42:08

3. Сергей Дубин – 1:42:09

60 км, женщины

1. Анастасия Агапова – 1:52:02

2. Анна Рыжонкова – 1:54:05

3. Ксения Бочкова – 1:55:11

30 км, мужчины

1. Виталий Истомин – 55:48

2. Сергей Сивый – 56:55

3. Валерий Фесенко – 56:55

30 км, женщины

1. Ярослава Волкова – 1:04:28

2. Ольга Тюрина – 1:07:06

3. Ольга Закирова – 1:07:09

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте GranFondo. Фотографии с велозаезда появятся позже на сайте Marathon-photo.