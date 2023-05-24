В Москве состоялся благотворительный забег «Спорт во благо». Победители на 10 км – Юрий Чечун и Анастасия Лойко, на 21,1 км – Владимир Марынов и Анна Евсеева

Теги Бег любительский спорт Юрий Чечун Благотворительность Забег Календарь стартов Здоровье

20 мая в Москве в Измайловском парке состоялся забег «Спорт во благо», организованный благотворительным фондом «Синдром любви». Целью забега был сбор средств на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна.  

Для забегов были доступны дистанции на 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, детские старты на 500 м и 1000 м и забег «НЕособенный старт» для детей с синдромом Дауна на 50 м и 500 м. В забегах приняли участие 554 человека. В их числе были солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин и марафонец Юрий Чечун.  

Фонд-партнер «Даунсайд Ап» провел инклюзивный праздник «Зеленое солнце», приуроченный к Международному Дню защиты детей. Для гостей работала благотворительная ярмарка сувениров, сделанных руками ребят с синдромом Дауна.

Также прошли выступления детских творческих коллективов, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, викторина и многое другое. Всего участники мероприятия собрали более 1 350 000 рублей.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Дмитрий Таянов – 7:33

2. Александр Заичкин – 8:33

3. Святослав Чолаков – 9:54 

2 км, женщины

1. Ксения Мацукова – 9:55

2. Прасковья Голенева – 10:09

3. Светлана Моисева – 10:17

5 км, мужчины

1. Константин Глеков – 18:49

2. Александр Логачев  – 18:54

3. Иван Усиков – 19:05

5 км, женщины

1. Наталья Титаренко – 18:49

2. Светлана Князева – 22:38

3. Татьяна Бурдакова – 22:58

10 км, мужчины

1. Юрий Чечун – 31:08 

2. Тимур Чаплин – 37:08 

3. Филипп Орлов – 40:05

10 км, женщины

1. Анастасия Лойко – 44:41

2. Сабина Шокирова – 46:56

3. Мария Ботвинина – 49:20 

21,1 км, мужчины

1. Владимир Марынов – 1:23:50  

2. Михаил Белозуб – 1:33:25 

3. Иван Надеине – 1:33:48  

21,1 км, женщины

1. Анна Евсеева – 1:34:14 

2. Ольга Назирова – 1:56:39 

3. Елена Ткаченко – 1:58:41 

Все результаты на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Results.racetime. Следить за новостями организаторов можно на их странице ВКонтакте

 

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