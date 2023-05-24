В Москве состоялся благотворительный забег «Спорт во благо». Победители на 10 км – Юрий Чечун и Анастасия Лойко, на 21,1 км – Владимир Марынов и Анна Евсеева
20 мая в Москве в Измайловском парке состоялся забег «Спорт во благо», организованный благотворительным фондом «Синдром любви». Целью забега был сбор средств на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна.
Для забегов были доступны дистанции на 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, детские старты на 500 м и 1000 м и забег «НЕособенный старт» для детей с синдромом Дауна на 50 м и 500 м. В забегах приняли участие 554 человека. В их числе были солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин и марафонец Юрий Чечун.
Фонд-партнер «Даунсайд Ап» провел инклюзивный праздник «Зеленое солнце», приуроченный к Международному Дню защиты детей. Для гостей работала благотворительная ярмарка сувениров, сделанных руками ребят с синдромом Дауна.
Также прошли выступления детских творческих коллективов, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, викторина и многое другое. Всего участники мероприятия собрали более 1 350 000 рублей.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Дмитрий Таянов – 7:33
2. Александр Заичкин – 8:33
3. Святослав Чолаков – 9:54
2 км, женщины
1. Ксения Мацукова – 9:55
2. Прасковья Голенева – 10:09
3. Светлана Моисева – 10:17
5 км, мужчины
1. Константин Глеков – 18:49
2. Александр Логачев – 18:54
3. Иван Усиков – 19:05
5 км, женщины
1. Наталья Титаренко – 18:49
2. Светлана Князева – 22:38
3. Татьяна Бурдакова – 22:58
10 км, мужчины
1. Юрий Чечун – 31:08
2. Тимур Чаплин – 37:08
3. Филипп Орлов – 40:05
10 км, женщины
1. Анастасия Лойко – 44:41
2. Сабина Шокирова – 46:56
3. Мария Ботвинина – 49:20
21,1 км, мужчины
1. Владимир Марынов – 1:23:50
2. Михаил Белозуб – 1:33:25
3. Иван Надеине – 1:33:48
21,1 км, женщины
1. Анна Евсеева – 1:34:14
2. Ольга Назирова – 1:56:39
3. Елена Ткаченко – 1:58:41
Все результаты на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Results.racetime. Следить за новостями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
Комментарии