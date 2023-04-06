Running Heroes Russia анонсировали дату первого плоггинга сезона. Эко-забег пройдет 15 апреля в Москве

Теги Бег любительский спорт Забег Экология Календарь стартов Здоровье

Организаторы ультрамарафонов Running Heroes Russia анонсировали дату первого плоггинга в этом сезоне. Он пройдет 15 апреля в Москве на территории Мещерского парка. 

Забег, совмещенный со сбором мусора, пройдет на дистанциях от 1 до 7 км. Победители получат медали из переработанного пластика, собранного в прошлом сезоне. 

Регистрация на старт откроется в субботу 8 апреля на сайте Running Heroes Russia. Участие бесплатное, количество мест ограничено. 

Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями можно в Telegram-канале организаторов или на странице ВКонтакте

 

 

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1 комментарий

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Maxim Dyukanov
Плоггинг, эко забег... ((( Где русский язык потерялся?!
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