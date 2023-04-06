Running Heroes Russia анонсировали дату первого плоггинга сезона. Эко-забег пройдет 15 апреля в Москве

Организаторы ультрамарафонов Running Heroes Russia анонсировали дату первого плоггинга в этом сезоне. Он пройдет 15 апреля в Москве на территории Мещерского парка.

Забег, совмещенный со сбором мусора, пройдет на дистанциях от 1 до 7 км. Победители получат медали из переработанного пластика, собранного в прошлом сезоне.

Регистрация на старт откроется в субботу 8 апреля на сайте Running Heroes Russia. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями можно в Telegram-канале организаторов или на странице ВКонтакте.