Результаты I этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023

В воскресенье 5 марта состоялся I этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу.

Для участия были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил по дорожкам Александрийского парка в Петергофе.

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Михаил Подлесных – 16:25

2. Константин Вершинин – 16:25

3. Захар Ботвин – 17:27

5 км, женщины

1. Елена Самарина – 19:00

2. Дарья Елоева – 20:29

3. Надежда Белоногова – 21:33

10 км, мужчины

1. Сергей Колесов – 33:52

2. Даниил Елизаров – 34:19

3. Руслан Ардеев – 34:32

10 км, женщины

1. Анна Щербакова – 42:29

2. Наталия Волкова – 42:30

3. Анна Напалкова – 44:03

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.