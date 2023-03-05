Результаты I этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023
В воскресенье 5 марта состоялся I этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу.
Для участия были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил по дорожкам Александрийского парка в Петергофе.
Результаты призеров:
5 км, мужчины
1. Михаил Подлесных – 16:25
2. Константин Вершинин – 16:25
3. Захар Ботвин – 17:27
5 км, женщины
1. Елена Самарина – 19:00
2. Дарья Елоева – 20:29
3. Надежда Белоногова – 21:33
10 км, мужчины
1. Сергей Колесов – 33:52
2. Даниил Елизаров – 34:19
3. Руслан Ардеев – 34:32
10 км, женщины
1. Анна Щербакова – 42:29
2. Наталия Волкова – 42:30
3. Анна Напалкова – 44:03
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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