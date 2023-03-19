Бренд Heinz запустил игру в Fortnite. Компания хочет привлечь больше внимания к проблеме деградации почвы

Теги компьютерные игры любительский спорт Fortnite Экология Здоровье

Производитель кетчупа Heinz запустил игру SOS Tomatoes на базе Fortnite, чтобы привлечь внимание к проблеме здоровья почвы из-за чрезмерного земледелия.  

На созданной карте SOS Tomato Island игроки пройдут путь выращивания помидоров: от теплиц, где они прорастают, до полей, где из них вырастают зрелые кусты. Растить помидоры предлагают, используя устойчивые методы Heinz – севооборот, выращивание покровных культур и покрытие почвы.

В 2020 году бренд обязался улучшить свои методы устойчивого ведения сельского хозяйства. Компания надеется, что используя функции Fortnite как новый способ общения с аудиторией, она сможет передать серьезное сообщение в аутентичной и увлекательной форме.

 

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