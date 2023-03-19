Результаты пятого этапа соревнований по триатлону Gravity IndoorTriCup 2023
19 марта в Санкт-Петербурге состоялся заключительный пятый этап соревнований по триатлону GravityIndoorTriCup «Любовь».
Старт состоял из трех этапов: плавание 300 м, велозаезд 8 км, бег 2 км. Участие было доступно в индивидуальном формате и в формате семейной эстафеты.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Анатолий Федотов – 24:08
2. Артем Прилепов – 25:20
3. Евгений Литвинцев – 25:40
Женщины
1. Маргарита Питерцева – 29:27
2. Екатерина Кочанова – 29:58
3. Елена Киселева – 31:01
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time.
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