Результаты пятого этапа соревнований по триатлону Gravity IndoorTriCup 2023

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19 марта в Санкт-Петербурге состоялся заключительный пятый этап соревнований по триатлону GravityIndoorTriCup «Любовь». 

Старт состоял из трех этапов: плавание 300 м, велозаезд 8 км, бег 2 км. Участие было доступно в индивидуальном формате и в формате семейной эстафеты. 

Результаты победителей:

Мужчины

1. Анатолий Федотов – 24:08

2. Артем Прилепов – 25:20

3. Евгений Литвинцев – 25:40

Женщины 

1. Маргарита Питерцева – 29:27

2. Екатерина Кочанова – 29:58

3. Елена Киселева – 31:01

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time

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