«Яндекс» выкупил Nike Box в Парке Горького. Теперь там будет пространство «Плюс Дача»

«Яндекс» выкупил спортивный центр Nike Box в Москве в Парке Горького и откроет там свое пространство «Плюс Дача».

Это будет вторая площадка «Дачи». Первая – киноатеатр под открытым небом – работает в Парке Горького с 2021 года. В летний сезон там проводят мастер-классы, лекции, концерты и кинопоказы.

«Яндекс» планирует вернуть в парк тренировочный центр и пополнить программу «Плюс Дачи» спортивными мероприятиями. Новая площадка позволит «Даче» работать всесезонно – в холодное время года мероприятия будут проходить в закрытом помещении.

В феврале в Парке Горького стартовали бесплатные беговые тренировки для начинающих и продвинутых бегунов. Сейчас формируется основная беговая команда парка к летнему сезону. Планируются беговые экскурсии и лекции. Вместе с проектом Nordic Health в парке проводятся мастер-классы по скандинавской ходьбе. К лету спортивную программу будут расширять.