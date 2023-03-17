«Яндекс» выкупил Nike Box в Парке Горького. Теперь там будет пространство «Плюс Дача»

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«Яндекс» выкупил спортивный центр Nike Box в Москве в Парке Горького и откроет там свое пространство «Плюс Дача». 

Это будет вторая площадка «Дачи». Первая – киноатеатр под открытым небом – работает в Парке Горького с 2021 года. В летний сезон там проводят мастер-классы, лекции, концерты и кинопоказы. 

«Яндекс» планирует вернуть в парк тренировочный центр и пополнить программу «Плюс Дачи» спортивными мероприятиями. Новая площадка позволит «Даче» работать всесезонно – в холодное время года мероприятия будут проходить в закрытом помещении.  

В феврале в Парке Горького стартовали бесплатные беговые тренировки для начинающих и продвинутых бегунов. Сейчас формируется основная беговая команда парка к летнему сезону. Планируются беговые экскурсии и лекции. Вместе с проектом Nordic Health в парке проводятся мастер-классы по скандинавской ходьбе. К лету спортивную программу будут расширять. 

 

 

 

 

 

 

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1 комментарий

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RAMIK
А че там с новостями Яндекс Дзен? Что сегодня на повестке дня? Ото один спорт на этом политическом сайте.
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