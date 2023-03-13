Результаты V Ташкентского международного марафона 2023
В воскресенье 12 марта в Ташкенте (Узбекистан) в пятый раз состоялся одноименный международный марафон. В забеге приняли участие спортсмены из 34 стран.
Марафон вошел в календарь мероприятий World Athletics. В этом году в рамках забега были разыграны лицензии для профессиональных спортсменов на предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
Для забега были доступны дистанции на 3 км, 10 км, 21 км и 42 км. Трасса марафона сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS, проходила по ровному асфальтовому покрытию. Атлеты бежали под проливным дождем.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Диёрбек Ахмедов – 09:16
2. Эльдор Батыров – 09:17
3. Джахонгир Рахматуллаев – 09:33
3 км, женщины
1. Анастасия Сильчинкова – 10:27
2. Гузаль Махаматовалиева – 10:39
3. Ойзира Журакулова – 10:43
10 км, мужчины
1. Фатхутдин Мирзаев – 24:21
2. Анвар Байназаров – 25:21
3. Шухрат Алимов – 25:36
10 км, женщины
1. Дильшода Хуссаналиева – 23:08
2. Малика Таваккалова – 24:22
3. Наталья Заплаткина – 25:06
21 км, мужчины
1. Сухроб Джаббаров – 52:25
2. Хасан Миркомилов – 1:01:24
3. Шохрух Довлатов – 1:03:38
21 км, женщины
1. Екатерина Дацковская – 1:06:03
2. Ойбек Усмонов – 1:12:28
3. Айнуска Калил кызы – 1:15:48
42 км, мужчины
1. Хайотбек Абдирахимов – 2:03:05
2. Илья Тяпкин – 2:25:26
3. Ислам Амангос – 2:29:59
42 км, женщины
1. Гульшаной Саттарова – 2:46:31
2. Екатерина Васильченко – 2:59:29
3. Екатерина Тунгускова – 3:00:30
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks.
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