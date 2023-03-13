Результаты V Ташкентского международного марафона 2023

В воскресенье 12 марта в Ташкенте (Узбекистан) в пятый раз состоялся одноименный международный марафон. В забеге приняли участие спортсмены из 34 стран.

Марафон вошел в календарь мероприятий World Athletics. В этом году в рамках забега были разыграны лицензии для профессиональных спортсменов на предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Для забега были доступны дистанции на 3 км, 10 км, 21 км и 42 км. Трасса марафона сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS, проходила по ровному асфальтовому покрытию. Атлеты бежали под проливным дождем.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Диёрбек Ахмедов – 09:16

2. Эльдор Батыров – 09:17

3. Джахонгир Рахматуллаев – 09:33

3 км, женщины

1. Анастасия Сильчинкова – 10:27

2. Гузаль Махаматовалиева – 10:39

3. Ойзира Журакулова – 10:43

10 км, мужчины

1. Фатхутдин Мирзаев – 24:21

2. Анвар Байназаров – 25:21

3. Шухрат Алимов – 25:36

10 км, женщины

1. Дильшода Хуссаналиева – 23:08

2. Малика Таваккалова – 24:22

3. Наталья Заплаткина – 25:06

21 км, мужчины

1. Сухроб Джаббаров – 52:25

2. Хасан Миркомилов – 1:01:24

3. Шохрух Довлатов – 1:03:38

21 км, женщины

1. Екатерина Дацковская – 1:06:03

2. Ойбек Усмонов – 1:12:28

3. Айнуска Калил кызы – 1:15:48

42 км, мужчины

1. Хайотбек Абдирахимов – 2:03:05

2. Илья Тяпкин – 2:25:26

3. Ислам Амангос – 2:29:59

42 км, женщины

1. Гульшаной Саттарова – 2:46:31

2. Екатерина Васильченко – 2:59:29

3. Екатерина Тунгускова – 3:00:30

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks.