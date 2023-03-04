Результаты лыжного марафона LEMBOLOVO SKI 2023

В субботу 4 марта в Лемболово (Ленинградская область) прошел лыжный марафон LEMBOLOVO SKI от команды SPORT DRIVE.

Для заезда были доступны дистанции на 50 км, 20 км, 10 км и 5 км. Старт гонкам был дан на территории лагеря «Пионер», лыжные трассы проходили по укатанному снежному покрову.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Артем Болтянский – 40:30

2. Сергей Митин – 40:50

3. Александр Илимбаев – 44:33

10 км, женщины

1. Ольга Болтянская – 49:00

2. Наталия Буюклинская – 50:10

3. Екатерина Салаткова – 50:11

20 км, мужчины

1. Дмитрий Коврижин – 1:02:26

2. Виктор Репарюк – 1:03:51

3. Станислав Пестов – 1:03:59

20 км, женщины

1. Катерина Федорова – 1:17:19

2. Людмила Борисенко – 1:19:01

3. Наталья Малышева – 1:19:05

50 км, мужчины

1. Антон Евдокимов – 2:41:03

2. Вадим Федоров – 2:47:20

3. Николай Смирнов – 2:55:42

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с лыжного марафона появятся позже в социальных сетях организаторов.