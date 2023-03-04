Результаты лыжного марафона LEMBOLOVO SKI 2023
В субботу 4 марта в Лемболово (Ленинградская область) прошел лыжный марафон LEMBOLOVO SKI от команды SPORT DRIVE.
Для заезда были доступны дистанции на 50 км, 20 км, 10 км и 5 км. Старт гонкам был дан на территории лагеря «Пионер», лыжные трассы проходили по укатанному снежному покрову.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Артем Болтянский – 40:30
2. Сергей Митин – 40:50
3. Александр Илимбаев – 44:33
10 км, женщины
1. Ольга Болтянская – 49:00
2. Наталия Буюклинская – 50:10
3. Екатерина Салаткова – 50:11
20 км, мужчины
1. Дмитрий Коврижин – 1:02:26
2. Виктор Репарюк – 1:03:51
3. Станислав Пестов – 1:03:59
20 км, женщины
1. Катерина Федорова – 1:17:19
2. Людмила Борисенко – 1:19:01
3. Наталья Малышева – 1:19:05
50 км, мужчины
1. Антон Евдокимов – 2:41:03
2. Вадим Федоров – 2:47:20
3. Николай Смирнов – 2:55:42
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с лыжного марафона появятся позже в социальных сетях организаторов.
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