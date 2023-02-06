Результаты лыжного марафона TOKSOVOCUP 2023
4-5 февраля в Токсово (поселок в Ленинградской области) прошел лыжный марафон TOKSOVOCUP.
В субботу 4 февраля прошли заезды свободным стилем на дистанции 51 км, 34 км и 10 км. В воскресенье был дан старт заездам классическим стилем на дистанции 34 км и 10 км в формате масс-старта.
Вместе с любителями на лыжню вышли и профессиональные спортсмены – член национальной сборной, чемпион России и мира Ермил Вокуев и биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт. Всего в соревнованиях приняли участие 1350 человек.
Результаты победителей (gun time):
Мужчины, 50 км
1. Алексей Шемякин – 2:15:45
2. Ермил Вокуев – 2:18:33
3. Евгений Кудрявцев – 2:22:02
Мужчины, 34 км (свободный стиль)
1. Егор Рудый – 1:36:59
2. Алексей Усанин – 1:39:39
3. Иван Филиппов –1:40:11
Женщины, 34 км (свободный стиль)
1. Юлия Чекалева – 1:45:01
2. Екатерина Юрлова-Перхт – 1:45:31
3. Ольга Вокуева – 1:45:39
Мужчины, 10 км (свободный стиль)
1. Кирилл Опутин – 27:23
2. Егор Дмитриенко – 27:33
3. Роман Минаев – 27:47
Женщины, 10 км (свободный стиль)
1. Мария Нагавкина – 28:28
2. Варвава Калинина – 28:50
3. Диана Богаткина – 29:11
Мужчины, 34 км (классический стиль)
1. Ермил Вокуев – 1:37:35
2. Юрий Ручьев –1:37:52
3. Александр Шишпанов – 1:38:08
Женщины, 34 км (классический стиль)
1. Дарья Веденина – 1:48:56
2. Ольга Вокуева – 1:49:46
3. Варвара Прохорова – 1:53:20
Мужчины, 10 км (классический стиль)
1. Кирилл Опутин – 25:31
2. Дмитрий Метла – 25:59
3. Егор Дмитренко – 26:08
Женщины, 10 км (классический стиль)
1. Мария Нагавкина – 27:05
2. Варвава Калинина – 28:21
3. Диана Богаткина – 28:22
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с соревнований можно найти на сайте Sport-Images.
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