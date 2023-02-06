Результаты лыжного марафона TOKSOVOCUP 2023

4-5 февраля в Токсово (поселок в Ленинградской области) прошел лыжный марафон TOKSOVOCUP.

В субботу 4 февраля прошли заезды свободным стилем на дистанции 51 км, 34 км и 10 км. В воскресенье был дан старт заездам классическим стилем на дистанции 34 км и 10 км в формате масс-старта.

Вместе с любителями на лыжню вышли и профессиональные спортсмены – член национальной сборной, чемпион России и мира Ермил Вокуев и биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт. Всего в соревнованиях приняли участие 1350 человек.

Результаты победителей (gun time):

Мужчины, 50 км

1. Алексей Шемякин – 2:15:45

2. Ермил Вокуев – 2:18:33

3. Евгений Кудрявцев – 2:22:02

Мужчины, 34 км (свободный стиль)

1. Егор Рудый – 1:36:59

2. Алексей Усанин – 1:39:39

3. Иван Филиппов –1:40:11

Женщины, 34 км (свободный стиль)

1. Юлия Чекалева – 1:45:01

2. Екатерина Юрлова-Перхт – 1:45:31

3. Ольга Вокуева – 1:45:39

Мужчины, 10 км (свободный стиль)

1. Кирилл Опутин – 27:23

2. Егор Дмитриенко – 27:33

3. Роман Минаев – 27:47

Женщины, 10 км (свободный стиль)

1. Мария Нагавкина – 28:28

2. Варвава Калинина – 28:50

3. Диана Богаткина – 29:11

Мужчины, 34 км (классический стиль)

1. Ермил Вокуев – 1:37:35

2. Юрий Ручьев –1:37:52

3. Александр Шишпанов – 1:38:08

Женщины, 34 км (классический стиль)

1. Дарья Веденина – 1:48:56

2. Ольга Вокуева – 1:49:46

3. Варвара Прохорова – 1:53:20

Мужчины, 10 км (классический стиль)

1. Кирилл Опутин – 25:31

2. Дмитрий Метла – 25:59

3. Егор Дмитренко – 26:08

Женщины, 10 км (классический стиль)

1. Мария Нагавкина – 27:05

2. Варвава Калинина – 28:21

3. Диана Богаткина – 28:22

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с соревнований можно найти на сайте Sport-Images.