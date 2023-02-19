Результаты трейла Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2023
19 февраля в Никола-Ленивце (деревня в Калужской области) состоялся зимний трейл от организаторов WILD TRAIL.
Забеги проходили под снегопадом в одноименном арт-парке по природному рельефу, мимо уникальных произведений современного искусства и архитектуры.
Для участия были доступны 5 дистанций: 11 км, 21 км, 33 км, 50 км, забег в купальниках на 900 м и детский старт.
Результаты победителей:
11 км, мужчины
1. Алексей Шлепков – 48:22
2. Дмитрий Саранцев – 49:01
3. Олег Балацкий – 49:38
11 км, женщины
1. Ксения Комиссарова – 57:41
2. Марина Зайцева – 58:07
3. Надежда Фомина – 1:00:26
21 км, мужчины
1. Владислав Сатаров – 1:52:26
2. Саша Компанцев – 1:55:56
3. Игорь Садовников – 1:58:46
21 км, женщины
1. Александра Войтова – 2:22:30
2. Юлия Языкова – 2:22:45
3. Александра Буркова – 2:29:56
33 км, мужчины
1. Александр Абрамов – 2:55:54
2. Виталий Борисенков – 2:59:18
3. Виктор Солодовников – 3:06:03
33 км, женщины
1. Светлана Дударь – 3:13:41
2. Надежда Орлова – 3:17:17
3. Анна Хоружая – 3:33:53
50 км, мужчины
1. Егор Карпов – 4:56:02
2. Александр Петров – 5:07:13
3. Максим Цветков – 5:07:54
50 км, женщины
1. Вера Чекалина – 6:01:02
2. Александра Журавкова – 6:11:45
3. Наталья Радченко – 6:23:53
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов WILD TRAIL.
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