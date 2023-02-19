Результаты трейла Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2023

19 февраля в Никола-Ленивце (деревня в Калужской области) состоялся зимний трейл от организаторов WILD TRAIL.

Забеги проходили под снегопадом в одноименном арт-парке по природному рельефу, мимо уникальных произведений современного искусства и архитектуры.

Для участия были доступны 5 дистанций: 11 км, 21 км, 33 км, 50 км, забег в купальниках на 900 м и детский старт.

Результаты победителей:

11 км, мужчины

1. Алексей Шлепков – 48:22

2. Дмитрий Саранцев – 49:01

3. Олег Балацкий – 49:38

11 км, женщины

1. Ксения Комиссарова – 57:41

2. Марина Зайцева – 58:07

3. Надежда Фомина – 1:00:26

21 км, мужчины

1. Владислав Сатаров – 1:52:26

2. Саша Компанцев – 1:55:56

3. Игорь Садовников – 1:58:46

21 км, женщины

1. Александра Войтова – 2:22:30

2. Юлия Языкова – 2:22:45

3. Александра Буркова – 2:29:56

33 км, мужчины

1. Александр Абрамов – 2:55:54

2. Виталий Борисенков – 2:59:18

3. Виктор Солодовников – 3:06:03

33 км, женщины

1. Светлана Дударь – 3:13:41

2. Надежда Орлова – 3:17:17

3. Анна Хоружая – 3:33:53

50 км, мужчины

1. Егор Карпов – 4:56:02

2. Александр Петров – 5:07:13

3. Максим Цветков – 5:07:54

50 км, женщины

1. Вера Чекалина – 6:01:02

2. Александра Журавкова – 6:11:45

3. Наталья Радченко – 6:23:53

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов WILD TRAIL.