IRONSTAR запускают образовательный проект для волонтеров и судей. Регистрация на первый этап обучения уже открыта

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Организаторы международных соревнований по триатлону IRONSTAR запустили образовательный проект «Школа IRONSTAR».  

В программу обучения входят три курса – «Школа волонтера», «Школа судей» и «Школа тим-лидера». Каждый курс состоит из вебинаров, регистрация на первый этап уже открыта.

Обучение поэтапное: попасть на следующий блок можно только пройдя предыдущий. В городах стартов IRONSTAR будут проводить очные обучения в локациях проведения гонок. 

Расписание мероприятий:

  • «Школа волонтера» – 8, 15 и 22 февраля с 19:00 до 21:00;
  • «Школа судей» – 28 февраля, 2 и 9 марта с 19:00 до 21:00;
  • «Школа тим-лидера» – 15 и 22 марта с 19:00 до 21:00;

После прохождения каждого этапа и итогового тестирования можно получить сертификат об обучении и шанс стать частью команды IRONSTAR.

Зарегистрироваться на первый этап можно на сайте Dobro.ru. Узнать больше информации о проекте можно в Telegram-канале организаторов

 

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