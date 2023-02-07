IRONSTAR запускают образовательный проект для волонтеров и судей. Регистрация на первый этап обучения уже открыта

Организаторы международных соревнований по триатлону IRONSTAR запустили образовательный проект «Школа IRONSTAR».

В программу обучения входят три курса – «Школа волонтера», «Школа судей» и «Школа тим-лидера». Каждый курс состоит из вебинаров, регистрация на первый этап уже открыта.

Обучение поэтапное: попасть на следующий блок можно только пройдя предыдущий. В городах стартов IRONSTAR будут проводить очные обучения в локациях проведения гонок.

Расписание мероприятий:

«Школа волонтера» – 8, 15 и 22 февраля с 19:00 до 21:00;

– 8, 15 и 22 февраля с 19:00 до 21:00; «Школа судей» – 28 февраля, 2 и 9 марта с 19:00 до 21:00;

– 28 февраля, 2 и 9 марта с 19:00 до 21:00; «Школа тим-лидера» – 15 и 22 марта с 19:00 до 21:00;

После прохождения каждого этапа и итогового тестирования можно получить сертификат об обучении и шанс стать частью команды IRONSTAR.

Зарегистрироваться на первый этап можно на сайте Dobro.ru. Узнать больше информации о проекте можно в Telegram-канале организаторов.