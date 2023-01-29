Результаты 54-го международного марафона «Дорога жизни» 2023
В воскресенье 29 января в Санкт-Петербурге прошел 54-й международный зимний марафон «Дорога жизни». Он был посвящен 79-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Маршруты забегов лежали на Дороге жизни – пути, соединявшему осажденный Ленинград с остальной страной.
Для забега были доступны дистанции в 1 км, 5 км, 42,2 км и 5 км северной ходьбой. На дистанцию 1 км вышел и основатель марафона Григорий Колгашкин – 21 января ему исполнился 91 год.
Результаты победителей:
Мужчины, 42,2 км
1. Владимир Пономарев – 2:30:27
2. Игорь Шаров – 2:35:09
3. Александр Яковлев – 2:41:26
Женщины, 42,2 км
1. Светлана Праздникова – 3:05:39
2. Анастасия Захарова – 3:07:25
3. Ольга Федотова – 3:11:14
Мужчины, 5 км
1. Артур Бурцев – 15:47
2. Николай Ляликов – 15:47
3. Юрий Чечун – 15:55
Женщины, 5 км
1. Ольга Воробьева – 18:28
2. Алиса Кубышкина – 19:17
3. Кондрашева Полина – 19:17
Мужчины, 1 км
1. Иван Стенин – 3:22
2. Николас Шахин – 3:25
3. Сергей Митин – 3:30
Женщины, 1 км
1. Наталья Соколова – 3:32
2. Любовь Бурдина – 3:41
3. Лилия Михно – 3:47
Всего в марафоне приняли участие 3107 человек. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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