Открылась регистрация на триатлонный старт SWIFTMAN WINTER TRIATHLON в Кировской области. Он пройдет 21-22 января

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21-22 января 2023 года в лыжном комплексе «Шижма» Кировской области пройдет триатлонный старт SWIFTMAN WINTER TRIATHLON.

Регистрация на гонки открыта на сайте организатора «Вятские холмы» и продлится до 19 января.

Доступные дистанции:

  • 21 января – зимний триатлон (бег 4 км, велогонка маунтинбайк 6 км, лыжи 6 км)
  • 22 января – зимний дуатлон (бег 2 км, лыжи 3 км, бег 2 км, лыжи 3 км)

Стоимость слотов – 700 рублей за дуатлон и 1800 рублей за триатлон. 16 января планируется повышение цен. 

Зимний триатлон серии SWIFTMAN – это соревнования для любителей и профессионалов. В рамках серии пройдут первенство и чемпионат страны по зимнему триатлону, гонка SWIFTMAN WINTER TRIATHLON и первенство России среди любителей по зимнему дуатлону. 

Вместе с любителями участие в гонках примут чемпионы мира Павел Андреев и Дарья Рогозина. 

Ознакомиться с программой соревнований и узнать дополнительную информацию можно на сайте организаторов

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