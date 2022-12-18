Результаты второго этапа соревнований по триатлону Gravity IndoorTriCup 2022
В воскресенье 18 декабря в Санкт-Петербурге прошел второй этап соревнований по триатлону GravityIndoorTriCup «Земля».
Старт состоял из трех дистанций: плавание 300 м, велоэтап 8 км, бег 2 км. Участие было доступно в индивидуальном формате и в формате семейной эстафеты.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Сергей Лукин 26:18
2. Евгений Литвинцев 26:31
3. Сергей Гореленков 26:38
Женщины
1. Екатерина Кочанова 30:44
2. Полина Асташина 31:16
3. Анна Чухман 32:45
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с соревнований появятся позже в соцсетях Gravity IndoorTriCup.
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