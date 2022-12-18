Результаты второго этапа соревнований по триатлону Gravity IndoorTriCup 2022

В воскресенье 18 декабря в Санкт-Петербурге прошел второй этап соревнований по триатлону GravityIndoorTriCup «Земля».

Старт состоял из трех дистанций: плавание 300 м, велоэтап 8 км, бег 2 км. Участие было доступно в индивидуальном формате и в формате семейной эстафеты.

Результаты победителей:

Мужчины

1. Сергей Лукин 26:18

2. Евгений Литвинцев 26:31

3. Сергей Гореленков 26:38

Женщины

1. Екатерина Кочанова 30:44

2. Полина Асташина 31:16

3. Анна Чухман 32:45

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с соревнований появятся позже в соцсетях Gravity IndoorTriCup.