Результаты III этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2022

17-18 декабря состоялся третий этап кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек».

В субботу прошли женский забег на 1 км и женский и мужской велозаезды на дистанции 20 км и 30 км соответственно.

В воскресенье прошел основной триатлонный старт. Он состоял из трех этапов: заплыв на 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км. Для участия были доступны индивидуальный формат и эстафета.

Результаты победителей:

Женский забег, 1 км – Наталья Соколова, Ольга Ечевская, Елена Герасимова

Женский велозаезд, 20 км

1. Александра Анчина – 30:00

2. Ольга Сосик – 30:17

3. Полина Кондрашова – 30:21

Мужской велозаезд, 30 км

1. Константин Афанасьев – 38:16

2. Никита Маскакульт – 39:15

3. Даня Островский – 39:35

Триатлон, мужчины

1. Алексей Макаров – 23:00

2. Павел Сорокин – 23:23

3. Яромир Молибоженко – 23:44

Триатлон, женщины

1. Александра Разаренова – 25:36

2. Александра Анчина – 26:24

3. Мария Гостева – 26:37

Эстафета, мужчины

1. Команда «УОР 1» (Марк Давыденко, Владислав Семенов, Олег Казихин) – 22:35

2. Команда «OZD TRIATHLON TEAM» (Борис Васильев, Константин Лапшин, Владислав Никонов) – 25:26

3. Команда «Silver Swim Club» (Михаил Волков) – 27:03

Эстафета, женщины

1. Команда «Банк Россия» (Юлия Кузнецова, Елена Канаева, Ольга Зарова) – 35:58

Эстафета, микс

1. Команда Flow (Евгений Рудяк, Кирилл Менчанков, Александра Лыжина) – 25:29

2. Команда Endurance Athletes (Тимофей Кутахов, Елена Пониделко, Александр Соколов) – 26:48

3. Команда «Команда тренеров» (Илья Суслов, Дмитрий Гааг, Ольга Титова) – 26:51

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте организаторов «Железный человек».