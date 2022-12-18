Результаты III этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2022
17-18 декабря состоялся третий этап кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек».
В субботу прошли женский забег на 1 км и женский и мужской велозаезды на дистанции 20 км и 30 км соответственно.
В воскресенье прошел основной триатлонный старт. Он состоял из трех этапов: заплыв на 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км. Для участия были доступны индивидуальный формат и эстафета.
Результаты победителей:
Женский забег, 1 км – Наталья Соколова, Ольга Ечевская, Елена Герасимова
Женский велозаезд, 20 км
1. Александра Анчина – 30:00
2. Ольга Сосик – 30:17
3. Полина Кондрашова – 30:21
Мужской велозаезд, 30 км
1. Константин Афанасьев – 38:16
2. Никита Маскакульт – 39:15
3. Даня Островский – 39:35
Триатлон, мужчины
1. Алексей Макаров – 23:00
2. Павел Сорокин – 23:23
3. Яромир Молибоженко – 23:44
Триатлон, женщины
1. Александра Разаренова – 25:36
2. Александра Анчина – 26:24
3. Мария Гостева – 26:37
Эстафета, мужчины
1. Команда «УОР 1» (Марк Давыденко, Владислав Семенов, Олег Казихин) – 22:35
2. Команда «OZD TRIATHLON TEAM» (Борис Васильев, Константин Лапшин, Владислав Никонов) – 25:26
3. Команда «Silver Swim Club» (Михаил Волков) – 27:03
Эстафета, женщины
1. Команда «Банк Россия» (Юлия Кузнецова, Елена Канаева, Ольга Зарова) – 35:58
Эстафета, микс
1. Команда Flow (Евгений Рудяк, Кирилл Менчанков, Александра Лыжина) – 25:29
2. Команда Endurance Athletes (Тимофей Кутахов, Елена Пониделко, Александр Соколов) – 26:48
3. Команда «Команда тренеров» (Илья Суслов, Дмитрий Гааг, Ольга Титова) – 26:51
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте организаторов «Железный человек».
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