Результаты кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2022

19-20 ноября состоялся второй этап Открытого Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек». Дистанция включала в себя плавательный этап в 300 м, велоэтап в 8 км и бег 2 км. Пройти дистанцию можно было в индивидуальном или эстафетном формате. Также был доступен женский забег в 1 км.

Результаты победителей:

Мужчины

1. Алексей Макаров – 25:22

2. Яромир Молибоженко – 26:20

3. Никита Мигунов – 26:35

Женщины

1. Александра Разаренова – 28:17

2. Кристина Василевская – 29:15

3. Прасковья Власова – 29:22

Эстафета, мужчины

1. Команда SBR (Антон Копытин, Константин Афанасьев, Алексей Щетинин) – 25:16

2. Команда «Спарта» (Вадим Баранов, Илья Лебедев, Павел Понаморев) – 25:40

3. Команда STC (Сергей Веткин, Сергей Бодров) – 26:39

Эстафета, женщины

1. Команда «Веронику опять никто не спрашивал» (Юлия Маркачева, Вероника Уткина, Елена Рябова) – 33:20

2. Команда «Банк Россия 1» (Юлия Кузнецова, Вера Александрова, Елена Канаева) – 34:55

Микс

1. Команда «Друзья» (Владимир Мартынов, Евгений Косых, Анна Аникина) – 29:20

2. Команда «Вероника отказалась» (Екатерина Ершова, Даниил Шломин, Павел Бибич) – 29:41

3. Команда «Октябрьская железная дорога» (Татьяна Карпенко, Борис Неклюдов, Татьяна Едина) – 32:42

Женский забег, 1 км

1. Елизавета Абрамова – 3:10

2. Наталья Соколова – 3:16

3. Наталья Курнякова – 3:32

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте организаторов «Железный человек».