Результаты кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2022
19-20 ноября состоялся второй этап Открытого Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек». Дистанция включала в себя плавательный этап в 300 м, велоэтап в 8 км и бег 2 км. Пройти дистанцию можно было в индивидуальном или эстафетном формате. Также был доступен женский забег в 1 км.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Алексей Макаров – 25:22
2. Яромир Молибоженко – 26:20
3. Никита Мигунов – 26:35
Женщины
1. Александра Разаренова – 28:17
2. Кристина Василевская – 29:15
3. Прасковья Власова – 29:22
Эстафета, мужчины
1. Команда SBR (Антон Копытин, Константин Афанасьев, Алексей Щетинин) – 25:16
2. Команда «Спарта» (Вадим Баранов, Илья Лебедев, Павел Понаморев) – 25:40
3. Команда STC (Сергей Веткин, Сергей Бодров) – 26:39
Эстафета, женщины
1. Команда «Веронику опять никто не спрашивал» (Юлия Маркачева, Вероника Уткина, Елена Рябова) – 33:20
2. Команда «Банк Россия 1» (Юлия Кузнецова, Вера Александрова, Елена Канаева) – 34:55
Микс
1. Команда «Друзья» (Владимир Мартынов, Евгений Косых, Анна Аникина) – 29:20
2. Команда «Вероника отказалась» (Екатерина Ершова, Даниил Шломин, Павел Бибич) – 29:41
3. Команда «Октябрьская железная дорога» (Татьяна Карпенко, Борис Неклюдов, Татьяна Едина) – 32:42
Женский забег, 1 км
1. Елизавета Абрамова – 3:10
2. Наталья Соколова – 3:16
3. Наталья Курнякова – 3:32
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте организаторов «Железный человек».
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