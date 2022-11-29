Открылась регистрация на серию соревнований по триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW. В Кубке будет четыре этапа

Соревнования формата indoor будут проводиться в закрытом помещении – для тех, кто не хочет терять форму в межсезонье или только начинает путь в триатлоне. В Кубке будет четыре этапа, каждый включает в себя плавание в бассейне (10 минут), велотренажер (30 минут) и беговую дорожку (20 минут). Ограничения только во времени – за отведенный отрезок необходимо как можно больше проплыть, накрутить и пробежать.

Расписание соревнований:

1-й этап – 24 декабря 2022 года

2-й этап – 22 января 2023 года

3-й этап – 12 февраля 2023 года

4-й этап – 12 марта 2023 года

Гонки можно пройти в индивидуальном формате или в эстафете. За каждый этап будут начисляться очки «кубка», награждение будет и после каждого старта, и после четвертого – по итогам общего зачета. Еще можно будет получить баллы рейтинга ALL STARS 2023.

Зарегистрироваться на соревнования и узнать дополнительную информацию можно на сайте IRONSTAR.