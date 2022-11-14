Результаты заплыва Swimcup Indoor Ноябрь

13 ноября в Москве прошел заплыв Swimcup Indoor Ноябрь – первое соревнование из серии заплывов Swimcup TYR Indoor. Соревнования проходяти в бассейне, но с имитацией открытой воды. Участников ждали роллинг старт, поворотные буи, финиш в арке на воде. Для заплыва были доступны дистанции в 1000 м, эстафета для команд в 500 м и детский заплыв в 300 м.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Арсений Сироткин – 13:28

2. Илья Галётов – 13:42

3. Денис Гаранин – 13:45

1 км, женщины

1. Анастасия Абросимова – 13:13

2. Светлана Филипович – 15:29

3. Алена Денисова – 15:40

500 м, эстафета

1. Три А Тим (Андрей Митрофанов, Арсений Сироткин, Анастасия Абросимова) – 6:04

2. Jteamswim2 (Георгий Сергеев, Денис Гаранин, Мария Сизова) – 6:14

3. Свои Люди (Александр Давиденко, Денис Шеметов, Екатерина Горчакова) – 6:15

Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте Swimcup.