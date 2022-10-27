Открылась регистрация на гонку на велотренажерах «Сайклинг во благо». Цель гонки – собрать 500 000 рублей на развивающие проекты для людей с синдромом Дауна

26 ноября в московской сайкл-студии Rock the Cycle ЦДМ (Театральный пр‑д, д.5/1, 4 этаж) состоится благотворительный марафон «Сайклинг во благо». Цель марафона – собрать 500 000 рублей на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна.

Будет проведено 5 заездов по 40 минут: три в формате «Спортивный», и два – в формате «Перезагрузка». В каждом заезде примет участие 25 участников.

« Спортивный формат »: соревнования участников на время и километраж, победители каждого заезда получат призы от партнеров марафона.

»: соревнования участников на время и километраж, победители каждого заезда получат призы от партнеров марафона. Формат «Перезагрузка» нацелен на участников любого уровня подготовки и проводится без учета результатов. В этих заездах будет проходить конкурс на самый яркий и креативный образ.

Также отдельно пройдет корпоративный зачет. В нем примут участие корпоративные команды, победит та, которая преодолеет наибольшее количество километров.

В каждом заезде наравне со всеми примут участие ребята с синдромом Дауна. Подопечные фонда «Синдром любви» также станут активными участниками всего организационного процесса: от навигации гостей студии до награждения победителей.

Стоимость участия до 1 ноября: 2500 рублей. Пожертвование пойдет на реализацию программ фонда «Синдром Любви». Фонд с 2016 года занимается просвещением населения о людях с синдромом Дауна и открывает для людей с синдромом Дауна новые возможности для образования, развития творческих способностей, труда и занятий спортом.

Регистрация на заезды идет на сайте проекта: sportvoblago.ru/lp/cyclingvoblago