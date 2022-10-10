Победители Чикагского марафона – кенийцы Бенсон Кипруто и Рут Чепнгетич. Рут не хватило 14 секунд, чтобы побить мировой рекорд

9 октября прошел Чикагский марафон. Главное событие старта – неудавшийся мировой рекорд Рут Чепнгетич, 28-летней легкоатлетки из Кении.

К середине дистанции Рут оторвалась от преследователей более, чем на 3 минуты, и финишировала за 2:14:18. Всего 14 секунд не хватило, чтобы побить результат Бриджит Косгей, которая в 2019 году показала на этой же трассе результат 2:14:04. Год назад Рут также победила на Чикагском марафоне с результатом 2:22:31.

Среди мужчин лидером стал Бенсон Кипруто. В Чикаго он пробежал с личным рекордом – 2:04:24. Рекорд трассы держится с 2013 года и составляет 2:03:45 – Бенсону не хватило до него 39 секунд.

Всего в забеге приняли участие более 40 000 бегунов. Результаты всех участников можно найти на сайте марафона.