Результаты свимрана 4 Islands Swimrun St.Petersburg. Победители: 11 км – Евсюков и Гостева, 22 км – Навроцкий и Кукрус

2 июля в Санкт-Петербурге состоялась мультиспортивная гонка 4 Islands Swimrun St.Petersburg на дистанциях 6 (Sprint), 11 (Basic) и 22 км (Endurance). Свимран проходил на территории Приморского Парка Победы на Крестовском острове и ЦПКиО на Елагином острове. Участники пробежали по тропинкам и аллеям парковых ансамблей Санкт-Петербурга и проплыли по открытой воде вдоль островов. Примечательно и то, что впервые мультиспортивная гонка 4 Islands Swimrun St.Petersburg прошла в городской среде. Традиционно свимран проходит на естественном рельефе.

Особенность соревнований еще и в том, что на протяжении всего пути нет транзитных зон, где участники могли бы оставить свои вещи, то есть все, что человек берет с собой, будет с ним на протяжении всего пути. Бегают участники в гидрокостюмах, с колобашками (помогают поддерживать ноги на плаву) и лопатками (нужны для увеличения мощности гребка), а плывут в кроссовках.

Результаты победителей

6 км, женщины

1. Татьяна Смирнова – 40:42,0

2. Жанна Быкова – 43:29,1

3. Жасмин Пашаева – 43:55,7

6 км, мужчины

1. Павел Смородин – 35:28,7

2. Александр Озеров – 35:58,6

3. Юрий Изосимов – 37:02,3

11 км, женщины

1. Мария Гостева – 1:09:31,2

2. Валентина Зеленкевич – 1:13:05,7

3. Евгения Барышникова – 1:22:16,0

11 км, мужчины

1. Дмитрий Евсюков – 1:05:08,1

2. Владимир Петров – 1:07:43,4

3. Павел Туркин – 1:08:57,0

22 км, женщины

1. Валентина Кукрус – 2:22:09,0

2. Ольга Голубенкова – 2:39:27,5

3. Дарья Кроль – 3:12:07,8

22 км, мужчины

1. Григорий Навроцкий – 2:10:50,0

2. Андрей Ляцкий – 2:11:31,0

3. Сергей Круглов – 2:11:31,3

6 км, семейный микст

1. Александр Пуляров / Анастасия Пулярова / Николай Рыжков – 48:42,6

2. Владимир Пыстин / Дмитрий Пыстин / Татьяна Пыстина – 54:40,2

3. Керим Тельтевский / Марина Варганова / Елизавета Варганова – 1:05:22,5

11 км, командный микст

1. Дмитрий Кунихин / Наргис Шарипова – 1:15:45,2

2. Марина Иванова / Андрей Пирожков – 1:15:59,4

3. Владимир Меркин / Юлия Соболь – 1:26:26,0

22 км, командный микст

1. Сергей Лукин / Полина Асташина – 2:28:15,1

2. Елизавета Ковалева / Алексей Бурцев – 2:32:36,0

3. Сергей Михалев / Ирина Боревич – 2:35:43,2

Всего на дистанции 6 км участвовали 46 человек, на 11 км – 119 человек, на 22 км вышли 45 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте 4islands, а фотографии доступны на странице гонки на mysport.photo (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).