Спортивный комплекс на Воробьевых горах с канатной дорогой и горнолыжными склонами откроют в сентябре

Спортивный комплекс с кресельной канатной дорогой и горнолыжными склонами планируется ввести в эксплуатацию на Воробьёвых горах в сентябре, сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Спортивный комплекс находится в высокой стадии готовности. Идут пусконаладочные работы на канатной дороге, на ней будет 14 кресел по шесть посадочных мест, также ведутся работы по благоустройству. К сентябрю мы его введем, и в этом году объект будет принимать любителей спорта и отдыхающих на территории спортивного кластера «Воробьевы горы», – сказал Рафик Загрутдинов, передает АГН «Москва».

Он добавил, что кресельная канатная дорога длиной 320 метров сможет провозить тысячу человек в час, а горнолыжные трамплины для тренировок предполагают занятия 180 спортсменов в сутки.

Загрутдинов также подчеркнул, что в формировании склонов в горнолыжный сезон будут принимать участие два ратрака (транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс).

«Кроме этого, за счет средств городского бюджета здесь возводятся три горнолыжные трассы с системой искусственного оснежения длиной 250, 170 и 325 метров, два трамплина для прыжков на лыжах К-40 и К-20 с совмещенным столом приземления и судейской башней», – добавил Загрутдинов.