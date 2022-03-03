IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg отменен

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Ironman объявил об отмене международных соревнований в России из-за ситуации на Украине.

Триатлонный старт IRONMAN 70.3 St. Petersburg должен был пройти в Санкт-Петербурге 17 июля.

Участникам предложили возврат денег или перенос слота на 2023 год.

Кроме того, Ironman заявил, что участие в стартах серии будет запрещено всем профессиональным спортсменам из России и Беларуси.

Спортсмены-любители, выступающие в возрастных категориях, не смогут участвовать в гонке под российским и белорусским флагами.

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