Результаты заплывов X-WATERS SELIGER 2022. Победители мили – Кулинич и Сидорова, 5 км – Голета и Голубева

2 и 3 июля в городе Осташков (Тверская область) прошли заплывы серии X-WATERS на дистанциях 500 м, 1 км, 1 миля, 5 и 11 км. Результаты победителей:
500 м, мужчины
1. Роман Потапов – 7:31
2. Максим Комов – 7:35
3. Игорь Манаков – 7:54
500 м, женщины
1. Наталья Водотыка – 8:18
2. Елена Юсова – 9:08
3. Ксения Яковлева – 11:34
1 км, мужчины
1. Александр Макович – 15:27
2. Михаил Снатенков – 15:28
3. Кирилл Быков – 15:46
1 км, женщины
1. Дарья Соловьева – 16:35
2. Ксения Зиатдинова – 16:44
3. Елена Дочкина – 17:38
1 миля, мужчины
1. Павел Кулинич – 25:40
2. Андрей Белоносов – 28:05
3. Алексей Гаврилов – 28:30
1 миля, женщины
1. Александра Сидорова – 29:55
2. Юлия Калашникова – 30:33
3. Софья Заикина – 32:31
5 км, мужчины
1. Андрей Голета – 1:16:55
2. Антон Павлов – 1:22:09
3. Алексей Гаврилов – 1:25:41
5 км, женщины
1. Ангелина Голубева – 1:38:11
2. Анастасия Башлыкова – 1:38:26
3. Ксения Зиатдинова – 1:39:58
11 км, мужчины
1. Феликс Фирсов – 3:11:04
2. Евгений Козлов – 3:31:09
3. Владимир Дудочкин – 3:31:25
Всего на дистанции 500 м участвовали 25 человек, на 1 км – 104 человека, на 1 милю вышли 133 человека, на 5 км – 139 человек и на 11 км – 19 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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