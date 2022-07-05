Результаты заплывов X-WATERS SELIGER 2022. Победители мили – Кулинич и Сидорова, 5 км – Голета и Голубева

2 и 3 июля в городе Осташков (Тверская область) прошли заплывы серии X-WATERS на дистанциях 500 м, 1 км, 1 миля, 5 и 11 км. Результаты победителей:

500 м, мужчины

1. Роман Потапов – 7:31

2. Максим Комов – 7:35

3. Игорь Манаков – 7:54

500 м, женщины

1. Наталья Водотыка – 8:18

2. Елена Юсова – 9:08

3. Ксения Яковлева – 11:34

1 км, мужчины

1. Александр Макович – 15:27

2. Михаил Снатенков – 15:28

3. Кирилл Быков – 15:46

1 км, женщины

1. Дарья Соловьева – 16:35

2. Ксения Зиатдинова – 16:44

3. Елена Дочкина – 17:38

1 миля, мужчины

1. Павел Кулинич – 25:40

2. Андрей Белоносов – 28:05

3. Алексей Гаврилов – 28:30

1 миля, женщины

1. Александра Сидорова – 29:55

2. Юлия Калашникова – 30:33

3. Софья Заикина – 32:31

5 км, мужчины

1. Андрей Голета – 1:16:55

2. Антон Павлов – 1:22:09

3. Алексей Гаврилов – 1:25:41

5 км, женщины

1. Ангелина Голубева – 1:38:11

2. Анастасия Башлыкова – 1:38:26

3. Ксения Зиатдинова – 1:39:58

11 км, мужчины

1. Феликс Фирсов – 3:11:04

2. Евгений Козлов – 3:31:09

3. Владимир Дудочкин – 3:31:25

Всего на дистанции 500 м участвовали 25 человек, на 1 км – 104 человека, на 1 милю вышли 133 человека, на 5 км – 139 человек и на 11 км – 19 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.