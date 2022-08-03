Результаты «Минского триатлона 2022». Победители 1/2 Ironman – Антон Соснин и Антонина Фаустова

30 и 31 июля в Беларуси прошел «Минский триатлон 2022» на дистанциях 1/2 Ironman (1,9 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег), 1/4 Ironman (0,95 км плавание, 45 км велогонка, 10,5 км бег) и 1/8 Ironman (0,475 км, 22,5 км велогонка, 5,25 км бег). Также состоялись эстафетные гонки и женский забег.
Результаты победителей:
1/2 Ironman, мужчины
1. Антон Соснин – 4:26:54
2. Александр Григорьев – 4:26:56
3. Олег Копенко – 4:27:00
1/2 Ironman, женщины
1. Антонина Фаустова – 4:59:11
2. Виктория Крепчук – 5:11:20
3. Татьяна Филиппович – 5:14:11
1/4 Ironman, мужчины
1. Александр Дахно – 2:05:36
2. Юрий Вовк – 2:06:28
3. Дмитрий Тимаков – 2:07:38
1/4 Ironman, женщины
1. Анна Максимова – 2:10:06
2. Татьяна Лукша – 2:17:22
3. Анна Ковалева – 2:35:29
1/8 Ironman, мужчины
1. Паша Кабак – 1:03:25
2. Константин Волков – 1:04:23
3. Алексей Безруков – 1:04:47
1/8 Ironman, женщины
1. Ева Минич – 1:10:01
2. Алина Синевич – 1:10:17
3. Ася Барышникова – 1:16:36
Эстафета 1/2 Ironman
1. On-Bike Official Team (Андрей Каратенко / Наталья Макарская / Роман Католиков) – 4:01:58
2. Grebenstar (Максим Гребенчук / Сергей Алешкевич / Евгения Михальчук) – 4:30:36
3. Yaroslavl team (Андрей Бадяжин / Олег Подобедов / Алексей Фомин) – 4:40:31
Эстафета 1/8 Ironman
1. МЧС-1 (Владислав Терешонок / Даниил Подольский / Алексей Яцевич) – 58:17
2. МЧС-2 (Антон Гусев / Никита Чаховский / Степан Роговцов) – 59:53
3. Минобороны (Кирилл Чуприс / Павел Михнюк / Марк Климец) – 1:01:28
Minsk Lady Run
1. Анастасия Горбачева – 15:10
2. Юлия Шиманович – 16:28
3. Ольга Резкая – 16:48
Всего в триатлоне приняли участие 1049 индивидуальных участников и 64 команды. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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