Результаты «Минского триатлона 2022». Победители 1/2 Ironman – Антон Соснин и Антонина Фаустова

30 и 31 июля в Беларуси прошел «Минский триатлон 2022» на дистанциях 1/2 Ironman (1,9 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег), 1/4 Ironman (0,95 км плавание, 45 км велогонка, 10,5 км бег) и 1/8 Ironman (0,475 км, 22,5 км велогонка, 5,25 км бег). Также состоялись эстафетные гонки и женский забег.

Результаты победителей:

1/2 Ironman, мужчины

1. Антон Соснин – 4:26:54

2. Александр Григорьев – 4:26:56

3. Олег Копенко – 4:27:00

1/2 Ironman, женщины

1. Антонина Фаустова – 4:59:11

2. Виктория Крепчук – 5:11:20

3. Татьяна Филиппович – 5:14:11

1/4 Ironman, мужчины

1. Александр Дахно – 2:05:36

2. Юрий Вовк – 2:06:28

3. Дмитрий Тимаков – 2:07:38

1/4 Ironman, женщины

1. Анна Максимова – 2:10:06

2. Татьяна Лукша – 2:17:22

3. Анна Ковалева – 2:35:29

1/8 Ironman, мужчины

1. Паша Кабак – 1:03:25

2. Константин Волков – 1:04:23

3. Алексей Безруков – 1:04:47

1/8 Ironman, женщины

1. Ева Минич – 1:10:01

2. Алина Синевич – 1:10:17

3. Ася Барышникова – 1:16:36

Эстафета 1/2 Ironman

1. On-Bike Official Team (Андрей Каратенко / Наталья Макарская / Роман Католиков) – 4:01:58

2. Grebenstar (Максим Гребенчук / Сергей Алешкевич / Евгения Михальчук) – 4:30:36

3. Yaroslavl team (Андрей Бадяжин / Олег Подобедов / Алексей Фомин) – 4:40:31

Эстафета 1/8 Ironman

1. МЧС-1 (Владислав Терешонок / Даниил Подольский / Алексей Яцевич) – 58:17

2. МЧС-2 (Антон Гусев / Никита Чаховский / Степан Роговцов) – 59:53

3. Минобороны (Кирилл Чуприс / Павел Михнюк / Марк Климец) – 1:01:28

Minsk Lady Run

1. Анастасия Горбачева – 15:10

2. Юлия Шиманович – 16:28

3. Ольга Резкая – 16:48

Всего в триатлоне приняли участие 1049 индивидуальных участников и 64 команды. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.