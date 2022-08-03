Результаты Альметьевского триатлона 2022. Победители – Вячеслав Васильев и Кристина Запасная

30 июля в Республике Татарстан прошел Альметьевский триатлон 2022 на дистанциях спринт и эстафета-спринт.

Стартовый городок, старт и финиш были расположены в зоне городского пляжа, что позволяло приехать на старт и незабываемо провести время всей семьей. Трасса велосипедного и бегового этапов также проходила мимо рекреационной зоны.

Результаты победителей:

Индивидуальная гонка, мужчины

1. Вячеслав Васильев – 59:31

2. Денис Лекомцев – 1:00:07

3. Анузар Юнусов – 1:02:31

Индивидуальная гонка, женщины

1. Кристина Запасная – 1:10:10

2. Ксения Михеева – 1:13:14

3. Яна Молокова – 1:13:47

Эстафетная гонка

1. ЭЛКАМ (Денис Денисов / Илья Нечаев / Геннадий Маталасов) – 59:36

2. 313 (Тимур Биктагиров / Эмиль Валеев / Гимран Хадиев) – 1:01:47

3. 314 (Роман Яковлев / Вадим Махеев / Сергей Яковлев) – 1:05:29

Всего в триатлоне приняли участие 243 человека и 14 команд. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте RussiaRunning.