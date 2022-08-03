Результаты Альметьевского триатлона 2022. Победители – Вячеслав Васильев и Кристина Запасная

30 июля в Республике Татарстан прошел Альметьевский триатлон 2022 на дистанциях спринт и эстафета-спринт.
Стартовый городок, старт и финиш были расположены в зоне городского пляжа, что позволяло приехать на старт и незабываемо провести время всей семьей. Трасса велосипедного и бегового этапов также проходила мимо рекреационной зоны.
Результаты победителей:
Индивидуальная гонка, мужчины
1. Вячеслав Васильев – 59:31
2. Денис Лекомцев – 1:00:07
3. Анузар Юнусов – 1:02:31
Индивидуальная гонка, женщины
1. Кристина Запасная – 1:10:10
2. Ксения Михеева – 1:13:14
3. Яна Молокова – 1:13:47
Эстафетная гонка
1. ЭЛКАМ (Денис Денисов / Илья Нечаев / Геннадий Маталасов) – 59:36
2. 313 (Тимур Биктагиров / Эмиль Валеев / Гимран Хадиев) – 1:01:47
3. 314 (Роман Яковлев / Вадим Махеев / Сергей Яковлев) – 1:05:29
Всего в триатлоне приняли участие 243 человека и 14 команд. Результаты всех участников соревнований можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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