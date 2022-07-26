Результаты самого северного веломарафона в мире «Муста-Тунтури». Победители на 110 км – Виталий Гуменюк и Ирина Сеннова

23 июля в Мурманской области прошел «Муста-Тунтури» – самый северный в мире веломарафон. Его трасса преодолевает перевал Муста-Тунтури – уникальный природный заповедник и самая северная точка фронта Второй мировой войны на полуострове Средний.

На веломарафоне были представлены три дистанции различной протяженности. Дистанция 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми грядами и бродами. Дистанция 55 км включала в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури. Все трудности восхождения участникам компенсировали виды, которые открылись на вершине. И дистанция 25 км, которая проходила по живописным местам вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури и места под названием «Пьяный ручей».

Результаты победителей:

25 км, мужчины

1. Вадим Айнбунд – 1:00:56

2. Глеб Деревянко – 1:03:25

3. Михаил Куроптев – 1:05:15

25 км, женщины

1. Ольга Никифорова – 1:20:16

2. Настасья Громова – 1:21:04

3. Светлана Иванова – 1:25:24

55 км, мужчины

1. Артем Ткачук – 2:14:20

2. Александр Бушманов – 2:16:50

3. Илья Пасканной – 2:17:58

55 км, женщины

1. София Келлер – 2:51:46

2. Влада Яренкова – 3:24:03

3. Людмила Тепленева – 3:27:31

110 км, мужчины

1. Виталий Гуменюк – 4:49:27

2. Алексей Дубровин – 4:55:29

3. Сергей Рагозин – 4:57:21

110 км, женщины

1. Ирина Сеннова – 7:28:07

2. Наталья Овчинникова – 9:17:23

3. Ксения Опарина – 9:29:21

Всего в веломарафоне приняли участие 152 человека. На дистанцию 25 км вышли 38 человек, на 55 км – 64 человека, на 110 км – 49 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь.