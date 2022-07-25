Группа The Chainsmokers даст концерт в космосе. Музыканты уже готовы приступить к тренировкам

The Chainsmokers станут первой группой, которая отыграет свои хиты в космосе. Калифорнийский дуэт отправится в полет в 2024 году. Музыканты уже подписали контракт и готовы приступить к тренировкам. Об этом сообщает Associated Press.

Организацией полета займется компания World View, развивающая космический туризм. Группа примет участие в одном из первых рейсов компании, запланированных на 2024 год. Диджеи попадут в герметичную капсулу, привязанную к стратостату, и выступят примерно в 20 милях над Землей.

«Если человек здоров и нормально переносит полет на самолете, то он определенно будет соответствовать физиологическим и медицинским требованиям полета World View. Никакого медицинского или физического обследования не требуется, но пассажиру заранее следует проконсультироваться со своим врачом или медицинским работником по любым вопросам, которые могут возникнуть у него относительно своей физической или медицинской способности участвовать», – рассказывают в компании.

В полете, помимо The Chainsmokers, примут участие еще шесть пассажиров. Их полет продлится от шести до 12 часов. Максимальная высота, которой может достичь корабль World View, составляет 30 480 метров.

«Мы всегда мечтали отправиться в космос и готовы к новому вдохновляющему опыту. Мы знаем, что виды Земли и космоса будут невероятными и вдохновляющими, поэтому надеемся использовать этот полет для творчества и будущих проектов», – говорится в заявлении The Chainsmokers.

Директор World View объяснил, что решение выбрать The Chainsmokers для полета в космос связано с возможностью привлечь молодую аудиторию к теме космических исследований.