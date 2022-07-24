Результаты забега «Ночная Вятка» 2022. Победители на 5 км – Логинов и Федорова, на 10 км – Гудырев и Никулина

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23 июля в Кирове состоялся забег «Ночная Вятка» 2022 на дистанциях 5 и 10 км. Забег входит в серию спортивных событий «Вятские холмы» в Кировской области. 

Участники забега «Ночная Вятка» стартовали в Александровском саду, а дистанция проходила по историческому центру города Киров. 

Часть средств от продажи фирменных футболок забега пошла на благотворительность.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Михаил Логинов – 16:42

2. Евгений Даровских – 17:09

3. Денис Кузнецов – 17:45

5 км, женщины

1. Ольга Федорова – 19:18

2. Нигина Попцова – 20:27

3. Елена Фишер – 21:49

10 км, мужчины

1. Денис Гудырев – 35:43

2. Сергей Чеботарь – 35:57

3. Алексей Крутихин – 36:05

10 км, женщины

1. Татьяна Никулина – 40:03

2. Надежда Шиханова – 40:08

3. Анна Корнилова – 41:32

Всего в забеге приняли участие 385 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте vyatkahills

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