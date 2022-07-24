Результаты забега «Ночная Вятка» 2022. Победители на 5 км – Логинов и Федорова, на 10 км – Гудырев и Никулина

23 июля в Кирове состоялся забег «Ночная Вятка» 2022 на дистанциях 5 и 10 км. Забег входит в серию спортивных событий «Вятские холмы» в Кировской области.
Участники забега «Ночная Вятка» стартовали в Александровском саду, а дистанция проходила по историческому центру города Киров.
Часть средств от продажи фирменных футболок забега пошла на благотворительность.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Михаил Логинов – 16:42
2. Евгений Даровских – 17:09
3. Денис Кузнецов – 17:45
5 км, женщины
1. Ольга Федорова – 19:18
2. Нигина Попцова – 20:27
3. Елена Фишер – 21:49
10 км, мужчины
1. Денис Гудырев – 35:43
2. Сергей Чеботарь – 35:57
3. Алексей Крутихин – 36:05
10 км, женщины
1. Татьяна Никулина – 40:03
2. Надежда Шиханова – 40:08
3. Анна Корнилова – 41:32
Всего в забеге приняли участие 385 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте vyatkahills.
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