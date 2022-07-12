В России обнаружен первый случай оспы обезьян. Этот вирус не очень опасен, болезнь проходит за 1–2 недели

В России подтвержден первый случай оспы обезьян, сообщает Роспотребнадзор. Заболевший – молодой человек, путешествовавший по Европе. После возвращения в Россию он обратился к врачам с характерной для оспы обезьян сыпью.

У обезьяньей оспы выделяют 3 периода. Первый – инкубационный, когда человек уже заразился, но симптомы еще не появились, он продолжается 1–2 недели. Второй период – период инвазии, длящийся до 5 дней, в которые вирус распространяется в разные органы. В это время повышается температура тела (выше 37 °C), появляются озноб, головная и мышечная боль, боли в спине, выраженная слабость, разбитость, а также характерное для обезьяньей оспы воспаление и увеличение лимфатических узлов в первые дни болезни.

Третий этап – период высыпаний. Сначала возникает небольшое розовое пятно, которое со временем уплотняется и превращается в узелок, бугорок, возвышающийся над поверхностью кожи. Далее внутри накапливается жидкость – образуется пузырек. Со временем жидкость желтеет, формируется гнойник.

Сыпь возникает на лице, руках, ногах, ладонях, подошвах и во рту, иногда поражает слизистую оболочку глаз – конъюнктиву – или роговицу.

По результатам тестирования у заболевшего было подтверждено инфицирование оспой обезьян. Он изолирован и находится в инфекционном отделении больницы, болезнь протекает в легкой форме. Вряд ли он успел заразить большое количество людей: по информации из новостных источников, живет он один и с момента возвращения в страну мало с кем находился в тесном контакте, который требуется для передачи инфекции.

Оспа обезьян обычно протекает в легкой или умеренной форме, организм справляется с болезнью за 1–2 недели. Осложнения возникают в редких случаях.

Подробнее об оспе обезьян читайте здесь