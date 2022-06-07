Ищем новостного редактора в раздел «Здоровье на Sports.ru»

Sports.ru – наш флагманский проект с более чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке с 20+ млн MAU, это технологическая платформа, позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Кроме сайта, мы делаем мобильные приложения, шоу в YouTube и подкасты. Также мы развиваем направление «Здоровье» – медиа о здоровом образе жизни, где рассказываем о тренировках, питании, травмах и восстановлении. Сейчас мы ищем новостного редактора – человека, который регулярно будет мониторить русские и зарубежные источники и оперативно переводить и писать новости о любительском спорте и здоровье.

Условия:

– испытательный срок 1 месяц;

– среднее количество новостей – 5-7 в день (иногда бывает больше, иногда меньше);

– график работы вы выбираете сами, но учитывайте, что в любительском спорте в сезон большинство новостей приходятся на выходные, нужно быть готовым сделать новость оперативно сразу в выходной.

Взамен мы предлагаем:

– работу в удовольствие и удаленно;

– частичную занятость;

– фиксированную ставку з/п;

– возможность постоянно расти вместе с командой специалистов в тех направлениях, которые вам будут близки.

Если вакансия вас заинтересовала, напишите нам на электронную почту zozh@sports.ru (укажите тему письма: «Новостной редактор HEALTH»). В свободной форме расскажите о себе, о том, какие виды спорта вы любите и понимаете, какими занимаетесь сами, о своем предыдущем опыте работы с новостями или соцсетями. Если вы умеете вести соцсети, писать статьи, и готовы этим заниматься – также расскажите об этом. Приложите выполненное тестовое задание в Google Docs (откройте возможность редактирования при доступе по ссылке).