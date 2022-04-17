Результаты Love Space Half Marathon 2022 в Королеве

В городе Королев прошел забег Love&Space Half Marathon 2022 на дистанциях 5 и 10 км и полумарафон (21,1 км). Результаты победителей (чистое время по чипу):
5 км, мужчины
1. Артем Сериков – 15:25
2. Сергей Бабушинов – 16:06
3. Николай Рыков – 16:38
5 км, женщины
1. Анастасия Микушева – 17:43
2. Дарья Лавлинская – 18:32
3. Людмила Кшнякина – 20:10
10 км, мужчины
1. Сергей Петров – 30:56
2. Александр Хальзов – 32:37
3. Евгений Толстопятов – 33:33
10 км, женщины
1. Вера Маркарова – 35:27
2. Александра Бородинова – 36:11
3. Екатерина Слободкина – 36:12
21,1 км, мужчины
1. Иван Бубнов – 1:08:22
2. Михаил Киргизов – 1:09:52
3. Денис Шулья – 1:10:54
21,1 км, женщины
1. Елена Толстых – 1:20:38
2. Валентина Козлова – 1:21:09
3. Александра Высоцкая – 1:26:12
Результаты всех участников можно найти на отдельной странице забега на сайте RussiaRunning.
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