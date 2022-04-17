Результаты Love Space Half Marathon 2022 в Королеве

В городе Королев прошел забег Love&Space Half Marathon 2022 на дистанциях 5 и 10 км и полумарафон (21,1 км). Результаты победителей (чистое время по чипу):

5 км, мужчины

1. Артем Сериков – 15:25

2. Сергей Бабушинов – 16:06

3. Николай Рыков – 16:38

5 км, женщины

1. Анастасия Микушева – 17:43

2. Дарья Лавлинская – 18:32

3. Людмила Кшнякина – 20:10

10 км, мужчины

1. Сергей Петров – 30:56

2. Александр Хальзов – 32:37

3. Евгений Толстопятов – 33:33

10 км, женщины

1. Вера Маркарова – 35:27

2. Александра Бородинова – 36:11

3. Екатерина Слободкина – 36:12

21,1 км, мужчины

1. Иван Бубнов – 1:08:22

2. Михаил Киргизов – 1:09:52

3. Денис Шулья – 1:10:54

21,1 км, женщины

1. Елена Толстых – 1:20:38

2. Валентина Козлова – 1:21:09

3. Александра Высоцкая – 1:26:12

Результаты всех участников можно найти на отдельной странице забега на сайте RussiaRunning.