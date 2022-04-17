Результаты «Арена Полумарафон 2022» в Санкт-Петербурге

17 апреля в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Полумарафон» на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Результаты забега (чистое время по чипу):

5 км, мужчины

1. Николай Ляликов – 14:36

2. Владимир Пономарев – 15:11

3. Даниил Кашин – 15:16

5 км, женщины

1. Елена Скоблина – 17:56

2. Марина Беленова – 18:20

3. Ольга Федотова – 18:50

10 км, мужчины

1. Александр Куверин – 32:08

2. Артем Новиков – 32:28

3. Алексей Силин – 32:53

10 км, женщины

1. Елена Зонова – 35:35

2. Полина Чечетка – 37:27

3. Екатерина Новикова – 38:20

21,1 км (полумарафон), мужчины

1. Станислав Агельяров – 1:07:36

2. Сергей Алпатов – 1:09:35

3. Александр Кошелев – 1:09:47

21,1 км, женщины

1. Екатерина Коваленко – 1:22:46

2. Анастасия Попкова – 1:23:37

3. Ольга Воробьева – 1:25:53

Результаты всех участников можно найти на отдельной странице забега на RussiaRunning.