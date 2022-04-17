Результаты «Арена Полумарафон 2022» в Санкт-Петербурге

17 апреля в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Полумарафон» на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Результаты забега (чистое время по чипу):
5 км, мужчины
1. Николай Ляликов – 14:36
2. Владимир Пономарев – 15:11
3. Даниил Кашин – 15:16
5 км, женщины
1. Елена Скоблина – 17:56
2. Марина Беленова – 18:20
3. Ольга Федотова – 18:50
10 км, мужчины
1. Александр Куверин – 32:08
2. Артем Новиков – 32:28
3. Алексей Силин – 32:53
10 км, женщины
1. Елена Зонова – 35:35
2. Полина Чечетка – 37:27
3. Екатерина Новикова – 38:20
21,1 км (полумарафон), мужчины
1. Станислав Агельяров – 1:07:36
2. Сергей Алпатов – 1:09:35
3. Александр Кошелев – 1:09:47
21,1 км, женщины
1. Екатерина Коваленко – 1:22:46
2. Анастасия Попкова – 1:23:37
3. Ольга Воробьева – 1:25:53
Результаты всех участников можно найти на отдельной странице забега на RussiaRunning.
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