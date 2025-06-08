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Дибиров о завершении карьеры: «Все свои амбиции и желания я реализовал. Сейчас посчитал приоритетом свою семью»

Гандболист Тимур Дибиров объяснил решение завершить карьеру.

41-летний россиянин в минувшем сезоне выиграл чемпионат Хорватии в составе «Загреба». Он выступал за клуб с 2022-го.

«Я отдал 22 года профессиональной карьеры нашему виду спорта, но когда‑то приходит конец. Я решил, что сейчас самый нужный момент для меня вернуться домой, вернуться к семье. Я посчитал приоритетом сейчас свою семью. Все свои амбиции и желания я реализовал», – сказал Дибиров.

Дибиров также является двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Вардара» (2017, 2019) и девятикратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей» (2005–2013).

​​«Разбили голову монетой – тысяча человек пришла извиниться». Письмо-прощание нашего главного гандболиста

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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