Дибиров о завершении карьеры: «Все свои амбиции и желания я реализовал. Сейчас посчитал приоритетом свою семью»

Гандболист Тимур Дибиров объяснил решение завершить карьеру.

41-летний россиянин в минувшем сезоне выиграл чемпионат Хорватии в составе «Загреба». Он выступал за клуб с 2022-го.

«Я отдал 22 года профессиональной карьеры нашему виду спорта, но когда‑то приходит конец. Я решил, что сейчас самый нужный момент для меня вернуться домой, вернуться к семье. Я посчитал приоритетом сейчас свою семью. Все свои амбиции и желания я реализовал», – сказал Дибиров .

Дибиров также является двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Вардара» (2017, 2019) и девятикратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей» (2005–2013).

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