Тимур Дибиров завершил карьеру после победы в чемпионате Хорватии по гандболу

Российский гандболист Дибиров завершил карьеру, победив в чемпионате Хорватии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

«Левый крайний «Загреба» Тимур Дибиров объявил о завершении карьеры. Последним матчем для Дибирова стал финальный поединок за золото чемпионата страны против «Нексе», где «Загреб» победил 30:27, а россиянин отметился двумя голами», – говорится в сообщении.

Дибирову 41 год, он является девятикратным чемпионом России в составе «Чеховских медведей» (2005-2013), двукратным победителем Лиги чемпионов (2017, 2019), обладателем Кубка кубков (2006).

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