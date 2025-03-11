Турнир в Ширазе. Россия сыграет с Беларусью, Иран встретится с Китаем и другие матчи
Россия сыграет с Ираном, Китаем и Беларусью в товарищеском турнире по гандболу.
Матчи мужских сборных пройдут в иранском Ширазе с 12 по 15 марта.
Шираз, Иран
Мужчины
12 марта, среда
Иран – Китай – 18.00
13 марта, четверг
Россия – Беларусь – 20.00
14 марта, пятница
Иран – Беларусь – 18.00
Россия – Китай – 20.00
15 марта, суббота
Беларусь – Китай – 16.00
Россия – Иран – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Беларусь – 0 очков (0 матчей), Иран – 0 (0), Китай – 0 (0), Россия – 0 (0).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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