Турнир в Ширазе. Россия сыграет с Беларусью, Иран встретится с Китаем и другие матчи

Россия сыграет с Ираном, Китаем и Беларусью в товарищеском турнире по гандболу.

Матчи мужских сборных пройдут в иранском Ширазе с 12 по 15 марта. Товарищеский турнир Шираз, Иран Мужчины 12 марта, среда Иран – Китай – 18.00 13 марта, четверг Россия – Беларусь – 20.00 14 марта, пятница Иран – Беларусь – 18.00 Россия – Китай – 20.00 15 марта, суббота Беларусь – Китай – 16.00 Россия – Иран – 20.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Турнирное положение: Беларусь – 0 очков (0 матчей), Иран – 0 (0), Китай – 0 (0), Россия – 0 (0) .