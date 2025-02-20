Мужская сборная России по гандболу сыграет на турнире в Иране
Мужская сборная России по гандболу примет участие в международном турнире, который пройдет с 11 по 16 марта в иранском Ширазе.
Точное расписание матчей и состав команды определятся позже. На данный момент известно, что кроме России и Ирана на турнире также сыграет Беларусь. Рассматривается участие и четвертой команды.
Россияне соберутся на учебно-тренировочной базе в Новогорске 9 марта. На следующий день запланированы две тренировки, а 11 числа – вылет в Шираз. В Москву подопечные Льва Воронина вернутся 16 марта.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Федерации гандбола России
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