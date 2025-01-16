Чемпионат мира по гандболу-2025. Тунис сыграет с Данией, Кувейт встретится с Францией, Испания против Чили, другие матчи
Тунис сыграет с Данией в матче предварительного раунда чемпионата мира по гандболу.
Датчане являются действующими чемпионами мира.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа B
Пореч, Хорватия
Италия – Алжир – 20.00
Тунис – Дания – 22.30
Положение в группе: Дания – 2 очка (1 игра), Италия – 2 (1), Алжир – 0 (1), Тунис – 0 (1).
Группа C
Пореч, Хорватия
Кувейт – Франция – 20.00
Австрия – Катар – 22.30
Положение в группе: Австрия – 2 (1), Франция – 2 (1), Кувейт – 0 (1), Катар – 0 (1).
Группа F
Осло, Норвегия
Испания – Чили – 20.00
Швеция – Япония – 22.30
Положение в группе: Испания – 0 (0), Швеция – 0 (0), Япония – 0 (0), Чили – 0 (0).
Группа G
Загреб, Хорватия
Словения – Куба – 20.00
Исландия – Кабо-Верде – 22.30
Положение в группе: Испания – 0 (0), Словения – 0 (0), Куба – 0 (0), Кабо-Верде – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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