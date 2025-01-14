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Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания встретится с Алжиром, Франция сыграет с Катаром, другие матчи

14 января пройдет первый игровой день на чемпионате мира по гандболу.

Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа B

Пореч, Хорватия 

Италия – Тунис – 19.30

Дания – Алжир – 22.30

Положение в группе: Дания – 0 очков (0 игр), Италия – 0 (0), Тунис – 0 (0), Алжир – 0 (0). 

Группа C

Пореч, Хорватия

Франция – Катар – 20.00

Австрия – Кувейт – 22.30

Положение в группе: Австрия – 0 (0), Франция – 0 (0), Кувейт – 0 (0), Катар – 0 (0). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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