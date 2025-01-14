Трехкратный победитель Лиги чемпионов норвежский «Вайперс» объявлен банкротом. За него два года выступала Вяхирева

Трехкратный победитель «Лиги чемпионов» норвежский «Вайперс» объявлен банкротом.

Все игроки гандбольного клуба распущены, команда снялась с соревнований.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены объявить, что совет директоров «Вайперс» принял решение прекратить деятельность и объявить клуб ликвидированным. Правление приняло решение после тщательной оценки финансового положения клуба и отсутствия возможностей для дальнейшей деятельности.

Фактором, побудившим принять это решение, стало отсутствие операционных гарантий на текущий сезон в сочетании с нехваткой ликвидности. На внеочередном ежегодном собрании 28 октября 2024 года был избран новый состав правления, исходя из предположения, что внешняя группа сторонников предоставит операционную гарантию на сезон-2024/2025. По оценке правления, данная гарантия не является реальной, что делает безответственным продолжение деятельности клуба.

Результат 2024 года демонстрирует серьезные проблемы с ликвидностью клуба. Правление клуба не ожидает, что ликвидность достаточно укрепится до лета 2025 года как минимум. Когда попечитель после банкротства «Вайперс» также уведомил о требовании в размере 1,3 млн норвежских крон, нет никаких оснований для дальнейшего управления клубом.

В связи с отсутствием гарантии и серьезными проблемами с ликвидностью клуба совет директоров был вынужден подать заявление о банкротстве и обратиться в суд по делам о банкротстве (13 января 2025 года).

Спасибо всем, кто нас поддерживал! Мы в «Вайперс» хотели бы выразить огромную благодарность нашим спонсорам, волонтерам, членам клуба и другим сторонникам, которые внесли свой вклад и поддержали нас в этот сложный период. Их преданность делу и вклад в клуб неоценимы. Это заявление знаменует собой завершение долгой и славной истории «Вайперс», – говорится в сообщении клуба.

Женский «Вайперс» Кристиансад семь раз выигрывал чемпионат Норвегии и три раза подряд (2021, 2022, 2023) побеждал в Лиге чемпионов. С 2022 по 2024 за клуб выступала олимпийская чемпионка россиянка Анна Вяхирева .

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