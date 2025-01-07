Мужская сборная России по гандболу второй раз уступила Беларуси на турнире «Игры дружбы»

Мужская сборная России по гандболу вновь уступила Беларуси на Играх дружбы.

Турнир проходит в Москве во Дворце спорта «Динамо». Белорусы победили со счетом 32:28.

6 января прошел первый матч, в котором россияне также уступили (26:28).

В товарищеском турнире «Игры дружбы» участвуют взрослые и юношеские сборные России и Беларуси.