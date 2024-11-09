Сборная России по гандболу уступила команде Беларуси в товарищеском матче в Могилеве

Российские гандболисты уступили команде Беларуси в товарищеском матче.

Матч, проходивший в Могилеве, завершился со счетом 32:31 в пользу белорусов.

В другой встрече молодежная сборная России (до 19 лет) обыграла молодежную команду Беларуси со счетом 35:29.

Игра прошла в рамках товарищеского турнира по гандболу. Первое место в нем заняла сборная Беларуси (6 очков), далее расположились российская национальная (4 очка) и молодежная (2) сборные. Молодежная команда Беларуси стала последней, не набрав очков.