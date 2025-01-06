Мужская сборная России по гандболу проиграла Беларуси на турнире «Игры дружбы»

Мужская сборная России по гандболу проиграла Беларуси на Играх дружбы.

Встреча прошла во Дворце спорта «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 28:26 в пользу белорусской команды.

В товарищеском турнире «Игры дружбы» участвуют взрослые и юношеские сборные России и Беларуси.