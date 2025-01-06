Гандболист Ермаков: «Очень хочется вернуться на международную арену. Мы обсуждаем это в команде, надеемся, что скоро допустят»

Гандболист Ермаков рассказал, что в сборной России ждут допуска на мировую арену.

«Сейчас спортсменов начинают допускать, мы этого ждем, надеемся на это очень сильно. Всегда надеемся, всегда готовы.

Не знаю, на каком мы сейчас уровне, но уже очень хочется вернуться на международную арену. Конечно, мы всегда это обсуждаем в команде, надеемся, что скоро допустят», – сказал Александр Ермаков.