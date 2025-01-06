Воронин о допуске гандболистов: «Очень надеемся, что все сдвинется с места. Ждем первые игровые виды спорта, без разницы, кто это будет»

Лев Воронин выразил надежду на допуск российских гандболистов.

«Сейчас тяжело говорить о предстоящих матчах в этом году, ничего не могу сказать, вы сами прекрасно понимаете нашу международную ситуацию.

Мы очень надеемся, что в связи с последним чемпионатом мира по плаванию в Будапеште, наверное, все сдвинется с места, начнется допуск как российских, так и белорусских спортсменов в остальных видах. В частности, мы ждем первые игровые виды спорта, без разницы, кто это будет.

Допуск уже в этом году? Думаю, что не только я верю, все верят и надеются, в первую очередь спортсмены», – сказал главный тренер сборной России по гандболу.