Воронин о допуске гандболистов: «Очень надеемся, что все сдвинется с места. Ждем первые игровые виды спорта, без разницы, кто это будет»
Лев Воронин выразил надежду на допуск российских гандболистов.
«Сейчас тяжело говорить о предстоящих матчах в этом году, ничего не могу сказать, вы сами прекрасно понимаете нашу международную ситуацию.
Мы очень надеемся, что в связи с последним чемпионатом мира по плаванию в Будапеште, наверное, все сдвинется с места, начнется допуск как российских, так и белорусских спортсменов в остальных видах. В частности, мы ждем первые игровые виды спорта, без разницы, кто это будет.
Допуск уже в этом году? Думаю, что не только я верю, все верят и надеются, в первую очередь спортсмены», – сказал главный тренер сборной России по гандболу.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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